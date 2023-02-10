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    1,5-летнего ребенка и членов ее семьи спасли из-под завалов в Хатае

    10 Февраля 2023, 13:16

    СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В районе Антакья провинции Хатай на юге Турции спустя 96 часов после разрушительного землетрясения спасателям удалось спасти из-под завалов полуторагодовалого ребенка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Спасательная команда из стамбульского муниципалитета района Пендик (PEAK) услышала голос ребенка под обломками многоквартирного дома «Хузур» в квартале Урган Паша.

    Спасателям удалось вызволить из-под завалов 1,5-летнюю девочку по имени Села Эльбарази и четырех членов ее семьи – мать с отцом, брата и дядю.

    Как сообщалось, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 17 тысяч человек.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Землетрясение
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