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    08:01, 29 Январь 2021 | GMT +6

    1 469 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 469 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 124,

    город Алматы - 122,

    город Шымкент - 9,

    Акмолинская область - 206,

    Актюбинская область - 12,

    Алматинская область - 75,

    Атырауская область - 94,

    Восточно-Казахстанская область - 41,

    Жамбылская область - 22,

    Западно-Казахстанская область - 104,

    Карагандинская область - 80,

    Костанайская область - 137,

    Кызылординская область - 12,

    Мангыстауская область - 16,

    Павлодарская область - 296,

    Северо-Казахстанская область - 109,

    Туркестанская область - 10.

    Всего в стране выявлены 183 999 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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