Новости
1 421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки
27 Февраля 2022 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 421 человек выздоровел в Казахстане от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Новости по теме351 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Почти 7000 женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области Свыше 340 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от коронавируса
в городе Нур-Султане - 228,
в городе Алматы - 269,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 128,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 152,
в Атырауской области - 57,
в ВКО - 27,
в Жамбылской области - 25,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области - 32,
в Костанайской области - 272,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 76,
в СКО - 136,
в Туркестанской области - 0.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Более 23 тысяч беременных женщин получили вакцину «Pfizer» в Казахстане
- 351 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
- Почти 7000 женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области
- Свыше 340 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от коронавируса
- Новое постановление санврача Карагандинской области: «жёлтый» статус исключен из «Ashyq»
- 183 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн