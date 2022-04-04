1,4 млрд тенге предусмотрено на ликвидацию последствий ЧП в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На ликвидацию последствий ЧП в Западно-Казахстанской области предусмотрено 1,4 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, проведенного под председательством акима области Гали Ескалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам замакима области Тлепбергена Каюпова, в бюджете города Уральск и районов выделены средства на эти меры, которые покроют расходы.

«В районах, где объявлено ЧП, созданы специальные комиссии, они работают на местах. Жители, у которых подтоплены дома, погиб скот, могут написать обращение в течение 30 дней в соответствии со специальным указом Правительства РК. Для этого необходимо подготовить соответствующие документы. А расходы, не соответствующие порядку оплаты, можно компенсировать через частные фонды», - сказал Т. Каюпов.

Глава областного управления по внутренней политике Дархан Кадыралиев отметил, что с целью оказания помощи пострадавшему населению открыт специальный счет в частном фонде «Акжайык».

По словам начальника департамента по ЧС ЗКО Ернура Утегенова, на сегодняшний день по области затоплено 140 домов и 2 социальных объекта, погибло 168 голов скота.

Из подтопленных домов эвакуирован 751 человек, 215 из них – дети. На сегодняшний день в шести районах в борьбе с паводками задействовано 770 человек, 99 техники, 7 плавательных средств, 26 мотопомп, один самолет МИ-8. Спасатели также прибыли из Мангистауской и Атырауской областей, они работают на этой зоне.

По словам акима города Уральск Абата Шыныбекова, есть угроза подтопления одного дачного объединения и дач, расположенных в районе телецентра.

«Здесь проживают около 6 тысяч человек, насчитывается 1300 домов. Сотрудники департамента по ЧС и акимата города оповестили жильцов этих дачных участков об угрозе, раздали памятки», - добавил аким города.

Аким области Гани Ескалиев отметил, что проведены работы по профилактике паводковой ситуации, тем не менее он поручил усилить контроль в Уральске и Таскалинском, Байтерекском районах.

«В некоторых районах произошло стихийное положение, которого не было раньше. Жителям будет оказана помощь со стороны государства и спонсоров. Все поврежденные объекты и здания будут восстановлены. Например, компании «КазАвтоЖол» дано поручение по реконструкции подъездного моста к поселку Алмаз Чингирлауского района», - сказал глава региона.

Напомним, в Северо-Казахстанской области на реках продолжается подъем уровня воды.