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    1,4 млрд тенге предусмотрено на ликвидацию последствий ЧП в ЗКО

    4 Апреля 2022, 14:11

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На ликвидацию последствий ЧП в Западно-Казахстанской области предусмотрено 1,4 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, проведенного под председательством акима области Гали Ескалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам замакима области Тлепбергена Каюпова, в бюджете города Уральск и районов выделены средства на эти меры, которые покроют расходы.

    «В районах, где объявлено ЧП, созданы специальные комиссии, они работают на местах. Жители, у которых подтоплены дома, погиб скот, могут написать обращение в течение 30 дней в соответствии со специальным указом Правительства РК. Для этого необходимо подготовить соответствующие документы. А расходы, не соответствующие порядку оплаты, можно компенсировать через частные фонды», - сказал Т. Каюпов.

    Глава областного управления по внутренней политике Дархан Кадыралиев отметил, что с целью оказания помощи пострадавшему населению открыт специальный счет в частном фонде «Акжайык».

    По словам начальника департамента по ЧС ЗКО Ернура Утегенова, на сегодняшний день по области затоплено 140 домов и 2 социальных объекта, погибло 168 голов скота.

    Из подтопленных домов эвакуирован 751 человек, 215 из них – дети. На сегодняшний день в шести районах в борьбе с паводками задействовано 770 человек, 99 техники, 7 плавательных средств, 26 мотопомп, один самолет МИ-8. Спасатели также прибыли из Мангистауской и Атырауской областей, они работают на этой зоне.

    По словам акима города Уральск Абата Шыныбекова, есть угроза подтопления одного дачного объединения и дач, расположенных в районе телецентра.

    «Здесь проживают около 6 тысяч человек, насчитывается 1300 домов. Сотрудники департамента по ЧС и акимата города оповестили жильцов этих дачных участков об угрозе, раздали памятки», - добавил аким города.

    Аким области Гани Ескалиев отметил, что проведены работы по профилактике паводковой ситуации, тем не менее он поручил усилить контроль в Уральске и Таскалинском, Байтерекском районах.

    «В некоторых районах произошло стихийное положение, которого не было раньше. Жителям будет оказана помощь со стороны государства и спонсоров. Все поврежденные объекты и здания будут восстановлены. Например, компании «КазАвтоЖол» дано поручение по реконструкции подъездного моста к поселку Алмаз Чингирлауского района», - сказал глава региона.

    Напомним, в Северо-Казахстанской области на реках продолжается подъем уровня воды.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Происшествия Акимат Паводок Регионы Казахстана Общество Природа Вода
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