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    1,4 млрд долларов составил товарооборот с Таджикистаном в 2022 году

    4 Мая 2023, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность казахстанско-таджикистанского сотрудничества для региона в целом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Между нашими государствами налажен доверительный политический диалог на всех уровнях. Мы взаимодействуем в рамках целого ряда международных структур, обеспечиваем стабильное развитие и безопасность в Центральной Азии. Имеется солидная договорно-правовая база, которая насчитывает более 100 договоров в различных сферах, сегодня этот список пополнится новыми важными соглашениями», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совещания в расширенном составе в ходе официального визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан.

    По словам Главы государства, Казахстан на протяжении многих лет является вторым по значимости крупнейшим торговым партнером Таджикистана.

    «По нашим данным, только за прошлый год объем взаимной торговли составил 1,4 млрд долларов. Весомый вклад в продвижение двусторонней повестки вносит деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также рабочей группы по увеличению товарооборота. Их работа эффективно дополняет казахско-таджикский деловой совет», - добавил Президент РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Таджикистан
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