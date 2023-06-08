1,4 млн казахстанца отдохнули с начала года за границей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом квартале 2023 года за рубеж выехало 1,4 млн туристов из Казахстана. Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-март 2022 года – 845,2 тысячи выездов). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Казахстан местом для туризма выбрали 1,1 млн человек. Это количество также выросло по сравнению с январем-мартом 2022 года в 3,9 раза (январь-март 2022 года – 293,2 тысячи человек). Внутри страны за три месяца этого года отдохнули 1,3 млн человек (в 2022 году – 1,1 млн человек). Количество мест размещения составило 3 848 единиц. По сравнению с первым кварталом прошлого года их количество выросло на 92 единицы. Количество обслуженных посетителей составило 1,5 млн человек. Курортные зоны посетили более 703 тысяч человек.

Объем услуг, оказанных местами размещения за три месяца составил 43,1 млрд тг, что также на 64,8% больше аналогичного периода прошлого года.

В Казахстане имеется 25 мест с рейтингом 5 звезд, где за первый квартал принято 173 тысячи человек.