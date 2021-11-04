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1 396 казахстанцев заболели коронавирусом
4 Ноября 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Всего в стране подтвержден 944 501 случай, из них:
в городе Нур-Султан - 110,
в городе Алматы - 211,
в городе Шымкент - 46,
в Акмолинской области - 121,
в Актюбинской области - 25,
в Алматинской области - 89,
в Атырауской области - 19,
в ВКО - 82, в Жамбылской области - 18,
в ЗКО - 52, в Карагандинской области - 129,
в Костанайской области - 132,
в Кызылординской области - 37,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 142,
в СКО - 154,
в Туркестанской области - 24.
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