1 396 казахстанцев заболели коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтвержден 944 501 случай, из них:

в городе Нур-Султан - 110,

в городе Алматы - 211,

в городе Шымкент - 46,

в Акмолинской области - 121,

в Актюбинской области - 25,

в Алматинской области - 89,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 82, в Жамбылской области - 18,

в ЗКО - 52, в Карагандинской области - 129,

в Костанайской области - 132,

в Кызылординской области - 37,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 142,

в СКО - 154,