НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 346 900 человек провакцинировано в Казахстане на 2 мая 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

«Министерством здравоохранения обеспечен максимальный доступ к вакцинации. Для массовой иммунизации населения открыты 1400 пунктов вакцинации, во всех поликлиниках и крупных торговых центрах страны, в том числе 300 передвижных. Более 11 тысяч медицинских работников привлечены к проведению кампании по вакцинации», - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

По информации ведомства, на конец апреля обеспечен доступ к вакцинации для 2,3 млн. казахстанцев.

«Согласно мирового рейтинга из 177 стран Казахстан на 30 апреля по абсолютному количеству вакцинированных от коронавирусной инфекции находится на 51 месте. Следует отметить, что темп вакцинации зависит от осознанного подхода самих граждан, от их правильного выбора в пользу здоровья своих близких и всеобщего иммунитета.

При этом вакцинация осуществляется на добровольной основе, и у жителей страны есть выбор из трех видов вакцин (SputnikV, QazVac и HayatVax). Суточный темп вакцинации по республике на 30 апреля 2021 года вырос до 109 тысяч и увеличился в 11 раз по сравнению с данными на 1 апреля текущего года», - проинформировали в Минздраве.

Как отметили в пресс-службе министерства, сохранение данных темпов активности населения позволит обеспечить охват вакцинацией порядка 2 млн. населения страны ежемесячно.