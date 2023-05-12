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    1,3 млрд тенге взыскано с собственников гостиничного комплекса «Думан»

    12 Мая 2023, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил о взыскании суммы в размере более 1 млрд тенге со столичных предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановление Верховного Суда позволило взыскать 1,3 млрд тенге с собственников столичного гостиничного комплекса «Думан». Помимо этого, судами удовлетворены десятки исков о возврате незаконно проданного госимущества. Среди них производственные объекты, рынки, коммерческие помещения, элитные участки и многое другое», - сказал Берик Асылов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

    В частности, по его словам, по решению суда в собственность АНПЗ возвращены 50% доли Парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау.

    «Правоохранительными органами в рамках уголовных дел обеспечен возврат активов на общую сумму 620 млрд тенге, из них 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций. В другие государства направлено более 100 запросов об оказании правовой помощи. По ним арестовано имущество на сумму свыше 100 млн долларов США», - отметил Генпрокурор.

    Министерством финансов с предприятий финансово-промышленных групп (ФПГ) дополнительно взыскано более 100 млрд тенге налогов.

    Министерство экологии и природных ресурсов наложило на компании ФПГ штрафы почти на 7 млрд тенге, а АЗРК применило санкции на 4 млрд тенге.

    Мерами прокуроров возвращено более 460 тысяч гектаров земель, ранее необоснованно предоставленных субъектам олигополии или неиспользуемых по целевому назначению.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Генпрокуратура
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