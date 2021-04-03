08:17, 03 Апрель 2021 | GMT +6
1 259 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1 259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 448,
город Алматы - 412,
город Шымкент - 3,
Актюбинская область - 19,
Алматинская область - 144,
Атырауская область - 18,
Восточно-Казахстанская область - 28,
Западно-Казахстанская область - 63,
Карагандинская область - 71,
Костанайская область - 6,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 15,
Северо-Казахстанская область - 10,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане – 222 606.