1 259 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1 259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 448,

город Алматы - 412,

город Шымкент - 3,

Актюбинская область - 19,

Алматинская область - 144,

Атырауская область - 18,

Восточно-Казахстанская область - 28,

Западно-Казахстанская область - 63,

Карагандинская область - 71,

Костанайская область - 6,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 15,

Павлодарская область - 15,

Северо-Казахстанская область - 10,

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане – 222 606.