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    08:17, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    1 229 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1 229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:


    город Нур-Султан - 437,

    город Алматы - 304,

    город Шымкент - 17,

    Акмолинская область - 108,

    Актюбинская область - 21,

    Алматинская область - 85,

    Атырауская область - 28,

    Восточно-Казахстанская область - 32,

    Западно-Казахстанская область - 47,

    Карагандинская область - 75,

    Кызылординская область - 2,

    Мангыстауская область - 6,

    Павлодарская область - 20,

    Северо-Казахстанская область - 24,

    Туркестанская область - 23.


    Итого выздоровевших в Казахстане – 223 835.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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