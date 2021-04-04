1 229 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1 229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:





город Нур-Султан - 437,

город Алматы - 304,

город Шымкент - 17,

Акмолинская область - 108,

Актюбинская область - 21,

Алматинская область - 85,

Атырауская область - 28,

Восточно-Казахстанская область - 32,

Западно-Казахстанская область - 47,

Карагандинская область - 75,

Кызылординская область - 2,

Мангыстауская область - 6,

Павлодарская область - 20,

Северо-Казахстанская область - 24,

Туркестанская область - 23.





Итого выздоровевших в Казахстане – 223 835.