1,2 тысячи правонарушений в сфере экономической деятельности зарегистрировано за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности уменьшилось, однако численность самих нарушителей выросла сразу на 29% за год. За год в секторе было зарегистрировано 1,2 тысячи правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

За январь–декабрь 2021 года в РК было зарегистрировано 1,2 тыс. уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности — на 11,3% меньше, чем годом ранее.

В аналогичном периоде 2020-го было зафиксировано 1,3 тыс. таких правонарушений, годовой рост составил 23,2%.

В региональном разрезе больше всего правонарушений в сфере экономической деятельности зарегистрировали в Алматы: 249 случаев — на 3,8% больше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались Шымкент (174 правонарушения, минус 16,3% за год) и Актюбинская область (122 правонарушения, рост в 2,3 раза).

Меньше всего таких правонарушений было зафиксировано в Северо-Казахстанской области: всего 15 случаев, минус 44,4% за год.

Самые «популярные» правонарушения в сегменте относились к статье «Совершение действий по выписке счёта-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров»: 409 случаев — на 7% меньше, чем годом ранее.

Среди самых часто встречающихся статей также оказались «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» и «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций».

В 2021 году уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности совершили 738 человек — сразу на 28,8% больше, чем годом ранее. Из них 294 человека — безработные, 158 — предприниматели. Среди нарушителей также оказались 31 рабочий и 8 государственных служащих.