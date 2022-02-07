1,2 тысячи безвозмездных грантов получили жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как помогают трудоустроиться безработным, рассказали в управлении координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в прошлом году завершилась реализация государственной программы «Енбек». Только за 2021 год ее участниками стали 20 033 человека.

Профессиональное обучение прошли почти 850 человек, основы предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес» изучили 880 жителей региона, льготные кредиты получили 588 человек, и еще 1214 - безвозмездные гранты на реализацию новых бизнес-идей. Более пяти тысяч человек трудоустроили на субсидируемые государством рабочие места.

«С мая 2021 года на портале «Электронная биржа труда» запущен проект по оказанию государственных услуг в сфере занятости населения, с июня - внедрен проект по прохождению краткосрочных онлайн-курсов. Отдельное внимание в работе уделяется оказанию поддержки социально уязвимым слоям населения. Осуществляется выплата адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам. В 2021 году помощь получила 2 331 семья на сумму 577 млн тенге. В этом году планируется внедрение «социального кошелька», при этом начисленные средства будут защищены от взысканий», - сообщили в пресс-службе.

Ранее в ведомстве отмечали снижение числа получателей адресной социальной помощи.