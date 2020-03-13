1,2 млн тонн социально-значимых товаров имеется в Казахстане – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства создан оперативный штаб по мониторингу обеспеченности казахстанцев основными продуктами питания. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции, акиматами на сегодня создан оперативный штаб. Основная цель штаба – мониторинг обеспеченности населения основными продуктами питания. Еженедельно проводится мониторинг. С акиматами мы на постоянной связи. В основном мониторинг проводится на наличие продуктов в региональных стабилизационных фондах, на складах производителей, торговых точках», - сказал министр в ходе пресс-конференции в СЦК.

По оперативным данным, на сегодняшний день в республике имеется 1,2 млн тонн социально-значимых товаров.

«Этого количества товаров по нашим расчетам достаточно для обеспечения населения в течение 5-6 месяцев. Это - запасы, также производство идет по всем видам, сырья для переработки достаточно, перерабатывающие предприятия при необходимости увеличат производственную мощность. Мы свою потребность закрываем на более 80%, по некоторым видам мы уровень превышаем свыше 100%», - отметил Сапархан Омаров.