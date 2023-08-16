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    1 183 правонарушения было выявлено на границе РК за первое полугодие

    16 Августа 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За I полугодие текущего года на государственной границе было выявлено и пресечено 1 183 правонарушения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента охраны границы ПС КНБ РК, полковник Серик Ахметкалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате противодействия незаконному вылову рыбных ресурсов в Каспийском море изъято более 240 километров браконьерских рыболовных снастей (этот показатель увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом). В естественную среду обитания направлено 592 осетровых и 5 256 рыб частиковых пород. Предотвращен экономический ущерб на сумму более 1,5 млрд тенге», - сказал представитель КНБ на площадке СЦК.

    Также спикер отметил, что на сегодняшний день на добровольной основе к защите государственной границы привлекается более 1200 дружинников. С их помощью пресечено 60 правонарушений.

    Напомним, в конце июня сообщалось, что пограничники в ЗКО задержали 28 иностранцев за попытку нарушения границы.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Борьба с преступностью МВД РК КНБ Граница
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