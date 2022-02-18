1,1 трлн тенге налоговых поступлений пополнили госбюджет в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет на январь 2022 года исполнен на 110,7%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

По данным ведомства, план по налоговым поступлениям в государственный бюджет на январь 2022 года исполнен на 110,7% (при плане 996,2 млрд тенге поступило 1 103,1 млрд тенге с перевыполнением на 106,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 2,2 раза или на 612,7 млрд тенге, в том числе:

- Республиканский бюджет исполнен на 102,2% (при плане 801,3 млрд тенге поступило 818,9 млрд тенге с перевыполнением на 17,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 3,0 раза или на 549,9 млрд тенге.

- Местный бюджет исполнен на 145,8% (при плане 194,9 млрд тенге поступило 284,2 млрд тенге, с перевыполнением на 89,3 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 28,3% или на 62,8 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наибольшие суммы роста поступлений в Республиканский бюджет наблюдаются по КПН на 300,7 млрд тенге или в 3,2 раза и экспортным таможенным пошлинам на нефть на 124,3 млрд тенге или в 8,3 раза.

На рост поступлений повлияли следующие факторы.

За январь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть на 59,0%, алюминий на 49,9%, цинк на 33,3%, медь на 22,7% и свинец на 16,3%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 55,6% (средняя ставка за январь 2021 год – 45,0$ за 1 тонну, январь 2022 год – 70,0$ за 1 тонну).

Товарооборот с третьими странами за 2021 год увеличился на 14,1% (экспорт вырос на 25,8%, импорт снизился на 6,2%).

Оборот по реализации за январь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23,9% (с 6 320 млрд тенге до 7 827 млрд тенге).

Необходимо отметить, что за январь 2022 года рост по данным ЭСФ произошел по искусству, развлечениям и отдыху в 2 раза, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в 1,8 раза, предоставлению прочих видов услуг в 1,8 раза, образованию на 66,5%, профессиональной, научной и технической деятельности на 48,4%, здравоохранению и социальным услугам на 33,5%, водоснабжению и канализационной системе на 31,5%, строительству на 28,9%, обрабатывающей промышленности на 26,9%, сельскому, лесному и рыбному хозяйству на 16,5% и оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов на 15,9%.

Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за январь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17,5% (с 3,6 млн тенге до 4,2 млн тенге).

В разрезе отраслей увеличение средней выручки наблюдается по транспорту и складированию в 2,1 раза, предоставлению прочих видов услуг на 30,4%, искусству, развлечениям и отдыху на 30,2%, оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов на 28,0%, образованию на 12,3%, услугам по проживанию и питанию на 10,0%.

Ранее сообщалось, что 10,7 трлн тенге налоговых поступлений поступило в государственный бюджет за 2021 год.