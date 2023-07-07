1,1 трл тенге инвестиций планируется привлечь в Актюбинскую область

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По итогам января-мая 2023 года в экономику Актюбинской области привлечены инвестиции в размере 265 млрд тенге, что на 8,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Регион по итогам года планирует привлечь 1,1 трлн тенге инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

До конца года планируется запустить 46 инвестиционных проектов с созданием более 1 тысячи новых рабочих мест на сумму 63,7 млрд тенге. Некоторые из них уже реализованы, к примеру - заводы по производству мобильных буровых установок и нефтехимических реагентов.

Вместе с тем, во исполнение поручения Главы государства, в период с 2023 по 2025 годы в Актюбинской области планируется реализовать 17 крупных проектов на сумму 3 трлн тенге.

В регионе формируется железнодорожный кластер, в рамках которого до 2025 года будут построены три завода по производству специальных марок стали, 800 метровых бесшовных рельсов, железнодорожных колес.

В рамках меморандума, заключенного с ERG для улучшения экологической ситуации в регионе будут реализованы проекты на сумму 1,1 трлн тенге - это проекты по переработке шламов складируемых в Донском ГОКе с 1973 года, строительству утилизационной станции и ветряной электростанции, модернизации плавильных цехов АЗФ для снижения выбросов со степенью очистки не менее 99% твердых частиц. Также компанией ERG будет реализован крупный проект по строительству второй очереди шахты «10-летия независимости Казахстана».

В целях улучшения качества жизни населения региона путем развития медицинской отрасли, будет построена многопрофильная клиника «Орхун Медикал» с центром ядерной медицины, завод по производству медицинской техники и изделий медицинского назначения, а также первый в странах СНГ завод по производству диализаторов. Планируется строительство завода по производству цемента и цементного клинкера.

В скором времени будет введен в эксплуатацию завод по производству экологичных теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти. Сырье уже закупают у личных подсобных хозяйств региона.

Начата реализация проекта по строительству битумного завода мощностью до 500 тонн битумных эмульсий и до 1000 тонн дорожных, строительных и кровельных битумов в сутки. В рамках проекта будет построен резервуарный парк-терминал вместимость до 100 тысяч тонн битума.

В результате реализации вышеперечисленных проектов на постоянные новые рабочие места планируется трудоустроить более 7,3 тысяч человек.