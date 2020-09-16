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    1,1 млн тенге штрафа за мошенничество заплатит участковый инспектор в СКО

    16 Сентября 2020, 16:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области приговорили к штрафу участкового инспектора района М. Жумабаева. Полицейского осудили за мошенничество с использованием служебного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции Ернар Баянгазин сообщил, что в августе этого года на колл-центр Антикоррупционной службы поступило заявление физического лица в отношении участкового инспектора и его стажера. В ходе досудебного расследования выяснилось, что владелица магазина сообщила им, что неизвестный ей мужчина, представившийся майором полиции, взял в долг 4,2 тысячи тенге. Через пару дней участковый и стажер установили личность лжемайора. В рабочее время на служебном транспорте поехали к нему и заявили, что на него якобы поступило заявление. В тот же день долг владелице магазина был возвращен. Однако на этом история не закончилась. Участковый потребовал 150 тысяч тенге от незадачливого должника за то, чтобы положительно решить вопрос с несуществующим заявлением и урегулировать конфликт с предпринимательницей.

    «11 августа участкового задержали сотрудники Антикоррупционной службы с поличным. 10 сентября его осудили к штрафу в размере 7,5-кратном сумме взятки, что составляет 1,1 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Осужденный лишен специального звания старшего лейтенанта полиции», - проинформировал Е. Баянгазин.

    В Антикоррупционной службе считают, что правонарушению со стороны участкового способствовали ненадлежащий ведомственный контроль за подчиненными, которые используют рабочее время и служебный транспорт в личных целях, без соответствующих оснований проводят оперативно-розыскные мероприятия, не ставя в известность руководство.

    Ранее в департаменте полиции сообщали, что заместитель начальника районного отдела полиции – непосредственный руководитель участкового - освобожден от занимаемой должности. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены 11 руководителей районного отдела полиции и областного аппарата.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Другие государственные органы МВД РК Общество
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