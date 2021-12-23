Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    1,1 млн доз китайской вакцины Sinopharm прибыло в Беларусь

    23 Декабря 2021, 13:00

    МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - 1,1 млн доз вакцины против COVID-19 доставили из Китая в Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Сегодня ночью на аэродром Мачулищи из Китайской Народной Республики прибыл военно-транспортный самолет с партией вакцины против COVID-19 производства корпорации «Синофарм» (Vero Cell). На борту - 1,1 млн доз препарата. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны,

    Экипаж военно-транспортного самолета совершил полет по маршруту Мачулищи - Пекин - Мачулищи. Полет проходил в течение 19,5 часа с посадками для дозаправки на территории России.

    «Это далеко не первый подобный полет в Китайскую Народную Республику и обратно. Авиабаза выполняет широкий спектр задач, в том числе в рамках международного сотрудничества», - отметили в Минобороны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Беларусь Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков