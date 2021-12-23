1,1 млн доз китайской вакцины Sinopharm прибыло в Беларусь
МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - 1,1 млн доз вакцины против COVID-19 доставили из Китая в Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
Сегодня ночью на аэродром Мачулищи из Китайской Народной Республики прибыл военно-транспортный самолет с партией вакцины против COVID-19 производства корпорации «Синофарм» (Vero Cell). На борту - 1,1 млн доз препарата. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны,
Экипаж военно-транспортного самолета совершил полет по маршруту Мачулищи - Пекин - Мачулищи. Полет проходил в течение 19,5 часа с посадками для дозаправки на территории России.
«Это далеко не первый подобный полет в Китайскую Народную Республику и обратно. Авиабаза выполняет широкий спектр задач, в том числе в рамках международного сотрудничества», - отметили в Минобороны.
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