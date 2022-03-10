1 007 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 007 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 0,

в городе Алматы - 161,

в городе Шымкенте - 126,

в Акмолинской области - 22,

в Актюбинской области - 17,

в Алматинской области - 6,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 4,

в Жамбылской области - 316,

в ЗКО - 282,

в Карагандинской области - 37,

в Костанайской области - 6,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 17,

в СКО - 7,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели 1 278 687 человек.