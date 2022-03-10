08:16, 10 Март 2022 | GMT +6
1 007 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 007 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 0,
в городе Алматы - 161,
в городе Шымкенте - 126,
в Акмолинской области - 22,
в Актюбинской области - 17,
в Алматинской области - 6,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 4,
в Жамбылской области - 316,
в ЗКО - 282,
в Карагандинской области - 37,
в Костанайской области - 6,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 17,
в СКО - 7,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровели 1 278 687 человек.