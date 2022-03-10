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    08:16, 10 Март 2022 | GMT +6

    1 007 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 007 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 0,

    в городе Алматы - 161,

    в городе Шымкенте - 126,

    в Акмолинской области - 22,

    в Актюбинской области - 17,

    в Алматинской области - 6,

    в Атырауской области - 3,

    в ВКО - 4,

    в Жамбылской области - 316,

    в ЗКО - 282,

    в Карагандинской области - 37,

    в Костанайской области - 6,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области - 0,

    в Павлодарской области - 17,

    в СКО - 7,

    в Туркестанской области - 3.

    Всего в стране выздоровели 1 278 687 человек.


    Теги:
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