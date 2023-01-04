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    Зулфия Сулейменова ҚР Экология ва табиий ресурслар вазири лавозимига тайинланди

    4 Январь, 12:24

    ASTANA. Kazinform – Зулфия Сулейменова ҚР Экология ва табиий ресурслар вазири лавозимига тайинланди, деб хабар беради Kazinform Ақорда матбуот хизматига таяниб.

    «Зулфия Болатқизи Сулейменова Қозоғистон Республикаси Экология ва табиий ресурслар вазири лавозимига тайинлансин», — дейилади Президент имзолаган фармонда.

    Шунингдек, Давлат раҳбарининг фармони билан Серикқали Аманғалиули Брекешев Қозоғистон Республикаси Экология, геология ва табиий ресурслар вазири лавозимидан озод этилди.

    Фото: primeminister.kz

    Муаллиф:

    Ляззат Сейданова

    Тайинлов ҚР Экология ва табиий ресурслар вазирлиги Ақорда Қозоғистон Президенти
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