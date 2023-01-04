ASTANA. Kazinform – Зулфия Сулейменова ҚР Экология ва табиий ресурслар вазири лавозимига тайинланди, деб хабар беради Kazinform Ақорда матбуот хизматига таяниб.
«Зулфия Болатқизи Сулейменова Қозоғистон Республикаси Экология ва табиий ресурслар вазири лавозимига тайинлансин», — дейилади Президент имзолаган фармонда.
Шунингдек, Давлат раҳбарининг фармони билан Серикқали Аманғалиули Брекешев Қозоғистон Республикаси Экология, геология ва табиий ресурслар вазири лавозимидан озод этилди.
Фото: primeminister.kz