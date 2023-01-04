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Зулфия Сулейменова ҚР Экология ва табиий ресурслар вазири лавозимига тайинланди

4 Январь, 12:24
Зулфия Сулейменова ҚР Экология ва табиий ресурслар вазири лавозимига тайинланди

ASTANA. Kazinform – Зулфия Сулейменова ҚР Экология ва табиий ресурслар вазири лавозимига тайинланди, деб хабар беради Kazinform Ақорда матбуот хизматига таяниб.

«Зулфия Болатқизи Сулейменова Қозоғистон Республикаси Экология ва табиий ресурслар вазири лавозимига тайинлансин», — дейилади Президент имзолаган фармонда.

Шунингдек, Давлат раҳбарининг фармони билан Серикқали Аманғалиули Брекешев Қозоғистон Республикаси Экология, геология ва табиий ресурслар вазири лавозимидан озод этилди.

Фото: primeminister.kz


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