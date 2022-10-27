Журналистлар танлови: Қозоғистонда «URKER-2022» мукофоти финалчилари аниқланди
Журналистлар танлови: Қозоғистонда «URKER-2022» мукофоти финалчилари аниқланди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда босма, радио ва интернет журналистикаси бўйича «URKER-2022» миллий танловининг финалчилари аниқланди, деб хабар беради Kazinform.
Танлов 13 номинация, жумладан, медиа соҳаси ривожига катта ҳисса қўшган таниқли шахслар шарафига 3 та махсус мукофот билан тақдирланади.
Журналистлардан жами 544 та иш юборилган. Энг кўп аризалар «Ижтимоий мавзудаги энг яхши материал», «Йилнинг энг яхши интервьюси», «Йилнинг энг яхши таҳлилий материали» ва «Йилнинг энг яхши репортажи» номинациялари бўйича қабул қилинди.
Натижада нуфузли журналистлар, медиа-менеджерлар ва халқаро медиа экспертларидан иборат ҳакамлар ҳайъати томонидан финалчилар аниқланди.
52 нафар номзод:
Йилнинг энг яхши интервьюси:
Мейирман Лес - Baribar.kz
Турсинбек Башаров – Massaget.kz
Ая Омиртай - Halyq-uni.kz
Жадра Жулмухаметова - BaigeNews.kz
Йилнинг энг яхши репортажи:
Анар Қонис - Aikyn.kz
Илья Астахов - Liter.kz
Дамира Ауғамбаева - Orda.kz
Айнаш Хаметжанова - Tengrinews.kz
Ижтимоий мавзудаги энг яхши материал:
Мурат Аяғанов – «Egemen Qazaqstan» республика газетаси
Гулшат Серали - «Астана ақшамы» газетаси
Наима Нурали - Halyq-uni.kz
Бахит Сарсембаева - «Вечерний Алматы» газетаси
Йилнинг энг яхши журналисти изланишлари:
Абзал Тоқанов – «AIQYN» республика газетаси
Торехан Данияров – «Алматы ақшамы» газетаси
Асқар Машаев - «Курсив» газетаси
Қазбек Қуттимуратули – «Egemen Qazaqstan» республика газетаси
Йилнинг энг яхши таҳлилий материали:
Валентина Қозибақова - «Маңғыстау» газетаси
Қуралай Қудайберген - inbusiness.kz
Дилда Уалибекова - «Túrkistan» халқаро газетаси
Айнура Аханова - Orda.kz
Халқаро мавзудаги энг яхши материал:
Нурлат Байгенже - «Астана ақшамы» газетаси
Арман Октябров - «Egemen Qazaqstan» республика газетаси
Наима Нурали - Halyq-uni.kz
Сауле Исабаева - Qmonitor.kz
Йилнинг энг яхши янгиликлар портали:
BAQ.KZ
INBUSINESS.KZ
Zakon.kz
Express.kz
Радиостанциядаги энг яхши лойиҳа:
«Кешкі Time» – ORDA FM
«Ой – түйін» – Qazaq radiosy
«Деловое утро» – Business FM
«Cover time» – ASTANA FM
Йил сурати:
Мейрбек Тажкуранов - Zakon.kz
Сакен Дилдахмет - Nege.kz
Ернар Алмабек - Massaget.kz
Ольга Бугаева - Pavlodarnews.kz
Энг яхши минтақавий оммавий ахборот воситалари:
«Saryarqa samaly» газетаси
«Astana aqshamy» газетаси
«Атырау» газетаси
«Алматы ақшамы» газетаси
Батир Қазибоев номидаги махсус мукофот:
Динар Керим - «Egemen Qazaqstan» республика газетаси
Алтинбек Қумирзақули - e-history.kz
Айгерим Бегимбет - Еrnur.kz
Ирина Галушко - «Экспресс К» газетаси
Ахмет Байтурсинов номидаги махсус мукофот:
Бағдагул Шарғинова - Қазақ радиолари
Қимбат Слямбеков – Massaget.kz
«Қирғиз адабиёти» лойиҳаси – «Таң-Шолпан» журнали
Наргиз Раҳимжанқизи - «Вечерний Алматы» газетаси
Шерхан Муртаза номидаги махсус мукофот:
Қали Сарсенбай – «Ана тілі» газетаси
Қайим-Мунар Табеев – «Қазақ әдебиеті» газетаси
Асилан Тилеген - «Ақ желкен» журнали
Ғалимжан Елшибай - Оinet.kz
«URKER-2022» миллий танлови ғолиблари 28 октябр куни аниқланади ва тақдирланади. Тадбир Астана шаҳридаги «Қазмедиа» марказида бўлиб ўтади.
Ғолиблар «URKER» эсдалик статуеткаси ва 1 миллион тенге миқдоридаги пул мукофоти билан тақдирланади.