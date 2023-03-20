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Жуканович ва Милатович Черногория президентлик сайловининг иккинчи босқичига ўтди

20 Март, 08:10
Жуканович ва Милатович Черногория президентлик сайловининг иккинчи босқичига ўтди

БЕLGRAD. АNADOLY – Кazinform - Черногория президенти вазифасини бажарувчи Мило Жуканович ва «Европа ҳозир» ҳаракати вакили Яков Милатович (26,3 фоиз) 2 апрель куни бўлиб ўтадиган президентлик сайловининг иккинчи босқичига ўтди. Бу ҳақда Kazinform Аnadolyга таяниб хабар беради.

Бундай маълумот Мониторинг маркази (CeМI) томонидан якшанба куни эълон қилинган eхit-poll натижаларида мавжуд.

«Овоз бериш бюллетенларининг 69 фоизини қайта ҳисоблагандан сўнг, яъни биз дастлабки кўриб чиқишимиз мумкин бўлган натижалар, Мило Жуканович 35,3 фоиз, Яков Милатович эса 28,8 фоиз овоз тўпламоқда. Шундай қилиб, мухолиф партиялардан бу икки номзод иккинчи турга ўтади», - деди CеМI раиси Ана Ненадич.

Сербия келажаги учун коалиция номзоди, Черногория ва Сербия билан Россия ўртасидаги нормал муносабатларни сақлаб қолиш тарафдори Андрия Мандич атиги 19 фоизга яқин овоз тўплади.

Фото: Anadoly


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