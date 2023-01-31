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    Жанибек Алимханули Тhе Ring рейтингининг кучли учлигига кирди

    31 Январь, 23:05

    ASTANА. Кazinform – Тhе Ring журналининг расмий сайти барча вазн тоифаларидаги боксчилар рейтингини янгилади, дея хабар беради Кazinform Instagramдаги «Қозоғистон профессионал бокси» саҳифасига таяниб.

    Ўрта вазн тоифасида WBА Super, IBF ва IBО йўналишлари бўйича жаҳон чемпиони Геннадий Головкин биринчи ўринда қолди. Мексикалик Хайме Мунгия иккинчи, WBО камари соҳиби Жанибек Алимханули тўртинчи ўриндан учинчи ўринга кўтарилди.

    Ўрта вазн тоифасидаги боксчиларнинг рейтинги қуйидагича:

    1 (1). Геннадий Головкин (Қозоғистон)

    2 (3). Хайме Мунгуия (Мексика)

    3 (4). Жанибек Алимханули (Қозоғистон)

    4 (6). Карлос Адамес (Доминикан Республикаси)

    5 (-). Лиам Смит (Буюк Британия)

    6 (7). Риота Мурата (Япония)

    7 (8). Сергей Деревянченко (Украина)

    8 (9). Эрисланди Лара (Куба)

    9 (10). Феликс Кэш (Буюк Британия)

    10 (5). Крис Юбенк Junior(Буюк Британия).

    Фото: gettyimages.cоm

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Спорт
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