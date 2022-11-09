Жаҳон олимлари Астанада бепуштликни даволаш усулларини муҳокама қилади

ASTANA. Kazinform – 11-12 ноябр кунлари «Астана» конгресс марказида «Бепуштликни даволашнинг замонавий усуллари» деб номланган XIV халқаро KАРМ конгресси бўлиб ўтади, дея хабар беради Kazinform ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлигига таяниб.
Конгресс анъанавий равишда Қозоғистон халқининг бепуштлик ва репродуктив саломатлигига оид муҳим масалаларни кўтариб, шу жумладан ин витро уруғлантириш (ЭКО), ёрдамчи репродуктив технологиялардан фойдаланиш масалаларини муҳокама қилиш учун етакчи қозоғистонлик ва жаҳон экспертларини бирлаштиради, шунингдек, маҳаллий ва хорижий иштирокчиларга ўз ҳисоботларини тақдим этиш имконини беради.
Конгресс ишида ҚР Соғлиқни сақлаш вазири Ажар Ғиният, мамлакатнинг етакчи илмий ва клиник марказлари, Қозоғистон, Португалия, Италия, Россия, Беларусь, Исроил, Буюк Британия, Япония, АҚШ ва бошқа мамлакатлардан репродуктив технологиялар соҳасидаги етакчи мутахассислар, бепуштликни даволаш билан шуғулланувчи акушер-гинекологлар, Европа Иттифоқи марказлари вакиллари, андрологлар, эндокринологлар, эмбриологлар, генетиклар, биологлар иштирок этиши кутилмоқда.
Конгресс доирасида Қозоғистон, Исроил, Португалия, Италия, Россия, Беларусь, Япония, Грузия, Ҳиндистон каби давлатлардан мутахассислар иштирокида акушерлик ва гинекологияда эмбриологиянинг энг долзарб масалалари бўйича маҳорат дарслари ўтказилади.
Конгресс маркази залларида 40 дан ортиқ маҳаллий ва хорижий компаниялар, жумладан Қозоғистоннинг бир қатор ЭКО клиникалари кўргазмаси очилади.
Конгресс Қозоғистон Репродуктив тиббиёт ассоциацияси ва Астана тиббиёт университети томонидан ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги кўмагида ташкил этилди.
Фото: gov.kz