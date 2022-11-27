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      Марказий Осиё хабарлари

    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида Қозоғистон дастлабки учликда

    27 Ноябрь, 11:45

    TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида ТОП-10 давлатлар маълум қилинди. Қозоғистон дастлабки учликдан жой олган. Бу ҳақда Kazinform Ўзбекистон Давлат статистика қўмитасининг расмий Telegram-каналига таяниб хабар беради.

    2022 йил январ-октябр ҳолатига кўра, ТОП-10 давлатлар қуйидагича:

    Хитой – 7,5 млрд, экспорт – 2,2 млрд, импорт 5,3 млрд. АҚШ доллари;

    Россия – 7,4 млрд, экспорт – 2,5 млрд, импорт 4,9 млрд АҚШ доллари;

    Қозоғистон – 3,7 млрд, экспорт – 1,1 млрд, импорт 2,6 млрд АҚШ доллари;

    Туркия – 2,7 млрд, экспорт – 1,3 млрд, импорт 1,4 млрд АҚШ доллари;

    Корея – 1,9 млрд, экспорт – 42 млн, импорт 1,9 млрд АҚШ доллари;

    Қирғиз Р. – 990 млн, экспорт – 773 млн, импорт 217 млн АҚШ доллари;

    Германия – 870,4 млн, экспорт – 81 млн, импорт 789,4 млн АҚШ доллари;

    Туркманистон – 614 млн, экспорт – 170,6 млн, импорт 443,5 млн АҚШ доллари;

    Афғонистон – 586,5 млн, экспорт – 579,2 млн, импорт 7,3 млн АҚШ доллар;

    Ҳиндистон – 559,3 млн, экспорт – 29,3 млн, импорт 530 млн АҚШ доллар.

    Фото: https://t.me/statistika_rasmiy/2923

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Марказий Осиё Ўзбекистон
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