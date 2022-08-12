12 Август 09:11
Юлия Путинцева Торонтодаги турнирнинг чорак финалига чиқди
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи Юлия Путинцева (WТА рейтингида 46-ўрин) Торонтодаги турнирнинг 1/8 финалида америкалик Алисон Риск (35-ўрин) билан учрашди ва уни мағлуб этди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Юлия Путинцева икки сетда 6:3, 7:5 ҳисобида зафар қучди ва чорак финалга йўл олди. Иккинчи сетда Юлия 2:5 ҳисобида имкониятни бой берди. Чорак финалда қозоғистонлик WТА рейтингида 7-ўринни эгаллаб турган америкалик теннисчи Жессика Пегула билан ўйнайди.
Эслатиб ўтамиз, Торонтодаги WТА турнирининг мукофот жамғармаси 2 697 250 долларни ташкил этади. Ғолиб 439 700 доллар ишлаб, 900 рейтинг очкосига эга бўлади.
Фото: ktf.kz
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