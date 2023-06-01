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    Юлия Путинцева Ролан Гаррос турнирининг учинчи босқичига чиқди

    1 Июнь, 10:48

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистоннинг иккинчи ракеткаси Юлия Путинцева (дунёнинг 58-ракеткаси) Франция Очиқ чемпионати Ролан Гарросдаги иккинчи ўйинини ўтказди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Қозоғистонлик теннисчи 1/32 финал босқичида хитойлик 20 ёшли теннисчи Синвэнь Жен (дунёнинг 19-ракеткаси) билан ўйнади. Путинцева учта сетда 6:3, 4:6, 6:2 ҳисобида зафар қучди. Учрашув икки соату 28 дақиқа давом этди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалги босқичда Юлия бельгиялик теннисчи Марина Заневскаяни икки сетда мағлуб этганди.

    Муаллиф:

    Ляззат Сейданова

    Спорт Теннис
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