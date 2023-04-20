Яна бир қозоғистонлик теннисчи Босниядаги мусобақанинг ярим финалига чиқди

ASTANА. Кazinform – Босния ва Герцеговинанинг Баня-Лука шаҳрида ўтказилаётган АТP 250 турнирида қозоғистонлик Александр Недовесов жуфтлик баҳсларида ярим финалга чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Португалиялик Александр Недовесов ва Франциско Кабрал чорак финал учрашувининг учинчи ракеткаси сифатида қайд этилган французлар Садио Думбия ва Фабиен Ребуль билан куч синашдилар.
Қозоғистон-Португалия жуфтлиги 7:6 (7:5), 6:1 ҳисобида зафар қучди.
Бир ярим соатдан ортиқ давом этган мусобақада А.Недовесов ва Ф.Кабрал 2 та эйс амалга ошириб, 9 та брейк-пойнтнинг 3 тасидан фойдаланишди. Француз жуфтлиги 2 эйс, 1 брейкдан (7 брейк)фойдаланди.
А.Недовесов ва Ф.Кабралнинг ярим финалдаги рақиблари кейинроқ аниқланади.
Аввалроқ ушбу мусобақада яна бир қозоғистонлик Андрей Голубев украиналик Денис Молчанов билан бирга ярим финалга чиққанди.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ