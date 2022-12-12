WorldSkills Kazakhstan 2022: 110 нафар талаба миллий чемпионатда ғолиб чиқди

12 Декабрь, 10:11

ASTANA. Kazinform – «WorldSkills Kazakhstan 2022» VII Республикалик касб маҳорати чемпионатининг якунлари якунланди. 30 та номинация бўйича 110 нафар коллеж талабалари ва ёш мутахассислар ғолиб деб топилди. Улар 34 та олтин, 38 та кумуш ва 38 та бронза медалини қўлга киритди. Чемпионатнинг яна 144 нафар иштирокчиси алоҳида медаллар билан тақдирланди, дея хабар беради Kazinform ҚР Таълим вазирлиги матбуот хизматига таяниб.

Матбуот хизматининг хабар беришича, ғолиблар мамлакатдаги йирик иш берувчилардан иш таклифига эга бўладилар ва келаси йили WorldSkills Europe чемпионатида иштирок этиш учун терма жамоага кириш имкониятига эга бўладилар.

«Бугун биз 30 та номинация бўйича ғолибликни қўлга киритган энг яхши талабаларни, коллеж битирувчиларини тақдирладик. Ҳудудий саралаш босқичларидан муваффақиятли ўтиб, республика кўрик-танловида ғолибликни қўлга киритди ва ўз маҳоратлари намоён этди. Ёшлар орасида WorldSkills ҳаракати оммалашиб бормоқда. Сизларга халқаро мусобақаларда янги ғалабалар тилайман», - деди «WorldSkills Kazakhstan 2022» ёпилиш маросимида таълим вазири ўринбосари Ғани Бейсембаев.

VII Республика чемпионатида Қозоғистоннинг барча ҳудудларидан 500 дан ортиқ энг яхши вакиллар – WorldSkills ҳудудий босқичининг ғолиблари иштирок этди. Улар 30 та асосий компетенция бўйича беллашдилар. Улар орасида электротехника ишлари, пазандачилик ва ресторан бизнеси, бизнес учун IT-ечимлар, веб-технологиялар, мобил робототехника, мехатроника, прототиплаш ва бошқа ваколатлар мавжуд.

Шунингдек, WorldSkills жаҳон чемпионатида Қозоғистонни муносиб ҳимоя қилаётган Дина Афанасьевага «Best of National» медали топширилди. Жорий йилнинг октябр ойида у Кореяда бўлиб ўтган WorldSkills Competition-2022 мусобақасида «web-технология» компетенцияси бўйича бронза медалини қўлга киритди. У ўтган йили Европа чемпионатида бронза медалини қўлга киритган WorldSkills Europe (WSE) медалининг мамлакатдаги биринчи совриндори.

Эслатиб ўтамиз, «WorldSkills Kazakhstan 2022» чемпионати 7-9 декабр кунлари Астана шаҳридаги EXPO халқаро кўргазмалар маркази ва коллежлар майдонида бўлиб ўтди.