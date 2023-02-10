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Венгрия турнири: Қозоғистонлик Айбек Оралбай германиялик боксчини нокаутга учратди

10 Февраль, 14:10
Венгрия турнири: Қозоғистонлик Айбек Оралбай германиялик боксчини нокаутга учратди

ASTANA. Kazinform – Венгриянинг Дебрецен шаҳрида бокс бўйича бўлиб ўтаётган халқаро турнирда қозоғистонлик Айбек Оралбай рақибини нокаут билан мағлуб этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

Иштван Бочкай хотирасига бағишланган мусобақада 92 кг вазн тоифасида иштирок этган А.Оралбай германиялик боксчи Александр Окаров билан учрашди. Жанг давомида Ойбек рақибидан устунлигини кўрсатиб, уни нокаутга учратди. Шу тариқа у ярим финалга йўлланма олди.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Дамир Абдиқадир (51 кг) ва Темиртас Жусипов (48 кг) ярим финалга йўлланма олди.

Терма жамоамиз вакили Нурбек Оралбай 80 (километр) 1/4 финалида украиналик боксчи Александр Хижнякга имкониятни бой бериб қўйди.

Қозоғистонлик мураббийлар мазкур турнирга терма жамоа таркибида 13 нафар боксчини олиб кетишди.

Видеодан лавҳа


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