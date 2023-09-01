US Open: Анна Данилина иккинчи босқичга йўл олди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 29-ракеткаси Анна Данилина АҚШ очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига йўл олди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистонлик теннисчи британиялик Хезер Уотсон билан биргаликда илк учрашувини америкалик Эмма Наварро ва Пейтон Стернс билан ўтказди.
Бир соатдан ортиқ давом этган баҳсда Қозоғистон-Британия жуфтлиги 6:2, 6:4 ҳисобида зафар қучди. Улар 6 та брейк-пойнтнинг 4 тасидан фойдаланди. Рақиб дуэти 3 та эйс ва 1 брейк билан ажралиб туришди.
А. Данилина – Х. Уотсон учинчи босқич учун япониялик Мию Като – индонезиялик Алдила Сутжиади билан беллашади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина АҚШ очиқ чемпионатининг учинчи босқичига чиққани ҳақида ёзган эдик.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ