Улитау вилоятида Қозоғистондаги тўртинчи нефтни қайта ишлаш заводи қурилиши мумкин

ASTANА. Кazinform – Улитау вилояти ҳокими Берик Абдиғалиули Улитау вилоятида тўртинчи нефтни қайта ишлаш заводи қурилиши мумкинлигини маълум қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
«Бюджетимиз даромадининг 70 фоизи «Қозоқмис» корпорациясига тегишли. Ишлаб чиқариш ҳажмининг 75 фоизи ушбу корхона ҳиссасига тўғри келади. Яъни иқтисодиётимизнинг асоси айнан шу корпорацияга боғлиқ. Уни ҳатто монорегион деб аташ мумкин. Шу муносабат билан вилоятни ривожлантиришнинг комплекс режасида вилоят иқтисодиётини диверсификация қилишни асосий йўналиш этиб белгиладик. 2026 йилгача умумий қиймати қарийб 140 миллиард тенге бўлган 14 та инвестиция лойиҳасидан иборат пулни яратдик.
Ҳозир Хитойнинг City Construction компанияси билан нефтни қайта ишлаш заводи қуриш бўйича шартнома устида ишлаяпмиз. Ҳозирда инвестор ва Энергетика вазирлиги ўртасида музокаралар олиб борилмоқда», — деди Берик Абдиғалиули.
Муаллиф: Есимжан Нақтибай