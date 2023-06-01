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Туркия Марказий сайлов комиссияси якуний сайлов натижаларини эълон қилди: Режеп Таййип Эрдоған 52,18 фоиз овоз олди

Автор:  
Жарасқан Нұрыбаев
1 Июнь, 16:15
Туркия Марказий сайлов комиссияси якуний сайлов натижаларини эълон қилди: Режеп Таййип Эрдоған 52,18 фоиз овоз олди Фото: aa.com.tr.

АNKARA. АNADOLY – Кazinform – Туркия Марказий сайлов комиссияси мамлакат президенти сайловининг якуний натижаларини эълон қилди. МСК маълумотларига кўра, Режеп Таййип Эрдоған 52,18 фоиз овоз тўплади, деб хабар беради Кazinform Anadolu агентлигига таяниб.

Туркияда 2023 йил 28 майда бўлиб ўтган президентлик сайлови иккинчи босқичининг якуний натижалари ҳукуматнинг расмий газетаси – Resmi Gazeteда эълон қилиниши учун тақдим этилди. Бу ҳақда Анқарадаги брифингда Туркия Олий сайлов кенгаши раиси Ахмет Йенер маълум қилди.

Унга кўра, Президент сайлови билан боғлиқ барча шикоят ва мурожаатлар бўйича Марказий сайлов комиссияси қарорлар қабул қилган.

«28 майда Туркияда 52 миллион 93 минг 375 сайловчи овоз беришда иштирок этди. Бу сайловчиларнинг 85,72 фоизини ташкил этади. Хорижий сайлов участкаларида, жумладан, чегара пунктларида 1 миллион 930 минг 226 нафар фуқаро овоз берди. Бу хориждаги сайловчиларнинг 56,34 фоизини ташкил этади. Туркиянинг 54 миллион 24 минг 601 фуқароси сайлов ҳуқуқидан фойдаланган. 28 майда сайловчиларнинг умумий иштироки 84,15 фоизни ташкил этди», – деди Ахмет Йенер.

МСК раҳбарининг айтишича, президентлик сайловларида иккинчи тур овоз бериш якуний натижаларига кўра, Режеп Таййип Эрдоған 52,18 фоиз (27 миллион 834 минг 589 бюллетен), Камол Қиличдароглу эса 47,82 фоиз овоз (25 миллион 504 минг 704 бюллетен) тўплаган.

«Ушбу маълумотлар асосида Режеп Таййип Эрдоған Туркия президенти этиб сайланди», – деди Олий сайлов кенгаши раҳбари.

Эслатиб ўтамиз, 28 майда Туркияда мамлакат тарихида биринчи марта президентлик сайловларида овоз беришнинг иккинчи босқичи бўлиб ўтди.

Туркияда 14 майда бўлиб ўтган президентлик сайловларида биринчи тур овоз бериш якуний натижаларига кўра, Режеп Таййип Эрдоған 49,52 фоиз, Камол Қиличдароглу 44,88 фоиз, Синан Оған 5,17 фоиз, Мухаррем Индже 0,43 фоиз овоз олган.

Туркия парламенти 63,49% янгиланди.

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