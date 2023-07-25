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    Теннис бўйича Президент кубоги: 19 ёшли Ислам Оринбасар иккинчи босқичга чиқди

    25 Июль, 22:19

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик уч теннисчи Астана шаҳрида ўтказилаётган Президент кубоги учун даъвогарлар турнирининг иккинчи босқичига йўл олди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Дмитрий Попко Президент кубогидаги илк учрашувини ўтказди.

    У туркиялик Корай Кирчини 6:4, 4:6, 6:1 ҳисобида мағлуб этди.

    Д. Попко чорак финалга чиқиш учун ўзбекистонлик Ҳумоюн Султонов билан беллашади.

    Президент кубогининг ўтган йилги финалчиси Денис Евсеев янги зеландиялик Ажит Раидан устун келди – 6:4, 6:1. Унинг навбатдаги рақиби Исроил вакили Орель Кимхи.

    Яна бир қозоғистонлик 19 ёшли Ислам Оринбасар дунёнинг 616-ракеткаси ҳиндистонлик Пржвал Девни 6:4, 1:6, 6:3 ҳисобида мағлуб этди. Теннисчилар кортда икки соатдан кўпроқ вақт давомида ўйнашди.

    Энди Ислам мусобақанинг 2-ракеткаси, янгизеландиялик Бенжамин Лок билан беллашади.

    Муаллиф:

    Жарасқан Нұрыбаев

    Спорт Астана Теннис
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