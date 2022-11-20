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Спорт рақси бўйича жаҳон чемпионатида илк бор Қозоғистон вакиллари ғолиб чиқди

20 Ноябрь, 17:08
Спорт рақси бўйича жаҳон чемпионатида илк бор Қозоғистон вакиллари ғолиб чиқди
20 Ноябрь, 17:08

Спорт рақси бўйича жаҳон чемпионатида илк бор Қозоғистон вакиллари ғолиб чиқди

ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик жуфтлик Максим Жиленков ва Арина Молочникова Латвиянинг Саласпилс шаҳрида бўлиб ўтган рақс бўйича жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди, деб хабар бермоқда Kazinform мухбири.

Спортни ривожлантириш дирекцияси хабар беришича, мазкур мусобақада дунёнинг 32 давлатидан спортчилар иштирок этиб, куч синашди.

16-18 ёшлилар ўртасида М.Жиленков ва А.Молочникова энг яхши натижага эришди. Улар 10 та рақс (комбинация) бўйича кучли учликдан жой олди.

Шундай қилиб, Максим ва Арина мамлакат тарихида биринчи марта спорт рақси бўйича жаҳон чемпионатининг олтин медалини қўлга киритди.

Муаллиф: Ғайса-Ғали Сейтақ

Фото: instagram.com/kaz_dancesport

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