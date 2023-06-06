Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 447.32 eur/kzt 482.21

    rub/kzt 5.43 cny/kzt 62.64
Об-ҳаво маълумотлари:
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Жаҳон янгиликлари

    Собиқ вице-президент Майк Пенс АҚШ президентлигига номзод

    6 Июнь, 17:47

    ASTANA. Kazinform - АҚШнинг собиқ вице-президенти Майк Пенс 2024 йил ноябрда президентлик сайловида қатнашмоқчи. Бу ҳақда «Reuters» агентлиги хабар қилди.

    Сиёсатчи 6-7 июнь кунлари Вашингтонда оммага ўз сайлов кампанияси ҳақида эълон қилишини айтди. Пенс номзоди Республикачилар партиясидан қўйилади.

    Аввалроқ Британиянинг «Sky News» нашри аввалги Президент Дональд Трамп собиқ ҳамкорини бўлажак сайловдаги асосий рақиблардан бири деганди.

    Ижтимоий сўров натижасига кўра, Пенс республикачи номзодлар орасида учинчи ўринни эгаллаб келмоқда. Маҳаллий матбуот ёзишича, Майк 2021 йил январь ойида Капитолияга ҳужум уюштирилгандан кейин собиқ раҳбари билан йўлини айирган.

    Муаллиф:

    Ляззат Сейданова

    Хориж Сайлов АҚШ
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    Дональд Трамп махфий материаллар ҳақидаги айбловларни тан олмади
    Ортиқча вазн одам умрини беш йилгача қисқартириши маълум бўлди
    Саратонни даволашнинг янги усули топилди
    Жорж Сорос ўз бизнес империясини бошқаришни ўғлига топширди
    Оммабоп
    1 Қозоғистонда онлайн нотариал хизматлар рўйхати кенгайтирилди
    2 Бугун - Бутунжаҳон қон донорлари куни
    3 «Бурабай» миллий боғи ҳудудида пикник учун 35 та янги жой жиҳозланди
    4 Ўзбекистонга 5 ойда Қозоғистондан 656,5 минг турист келган
    5 Атирау университети ўрмон ёнғинлари қурбонларининг фарзандларига 10 та грант ажратди