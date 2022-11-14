Словенияда янги президент сайланди

ASTANA. Kazinform – Словенияда бўлиб ўтган президентлик сайловларининг иккинчи босқичида Наташа Пирц-Мусар ғалаба қозонди. Партиясиз номзод 54 фоизга яқин овоз тўплади. Демократик партия вакили Андже Логар 46 фоиз овозга эга. Бу ҳақда Kazinform Еuronewsга таяниб хабар беради.
Пирц-Мусарни ғалабаси билан Словения Бош вазири Роберт Голоб табриклади. У унинг ғалабасини фуқароларнинг «демократиянинг асосий элементлари ҳурмат қилинадиган мамлакатда яшашни хоҳлашини» исботи деб атади.
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