Шайбали хоккей бўйича Қозоғистон аёллар терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этади

ASTANA. Kazinform – Шайбали хоккей бўйича Қозоғистон аёллар терма жамоаси жаҳон чемпионатида биринчи дивизионнинг «B» гуруҳида иштирок этади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ушбу мусобақа 17-23 апрель кунлари Жанубий Кореянинг Сувон шаҳрида бўлиб ўтади. Гуруҳ баҳсларида биринчи ўринни қўлга киритган жамоа келаси йили «А» гуруҳида иштирок этиш имкониятига эга бўлади. Қозоғистон терма жамоанинг рақиблари - Буюк Британия, Словения, Италия, Польша ва АҚШ.
Қозоғистон терма жамоасининг ўйин тақвими қуйидагича:
17 апрель. 09:15. Буюк Британия - Қозоғистон
18 апрель. 09:15. Қозоғистон - Словения
20 апрель. 12:45 Италия - Қозоғистон
22 апрель. 16:15. Қозоғистон - Польша
23 апрель. 12:45 Қозоғистон - Жанубий Корея.
Эслатиб ўтамиз, бунгача Қозоғистон коптокли хоккей бўйича жаҳон чемпионатида тўртинчи ўринни эгаллаган эди.
Фото: icehockey.kz