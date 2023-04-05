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    Шайбали хоккей бўйича Қозоғистон аёллар терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этади

    5 Апрель, 15:39

    ASTANA. Kazinform – Шайбали хоккей бўйича Қозоғистон аёллар терма жамоаси жаҳон чемпионатида биринчи дивизионнинг «B» гуруҳида иштирок этади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Ушбу мусобақа 17-23 апрель кунлари Жанубий Кореянинг Сувон шаҳрида бўлиб ўтади. Гуруҳ баҳсларида биринчи ўринни қўлга киритган жамоа келаси йили «А» гуруҳида иштирок этиш имкониятига эга бўлади. Қозоғистон терма жамоанинг рақиблари - Буюк Британия, Словения, Италия, Польша ва АҚШ.

    Қозоғистон терма жамоасининг ўйин тақвими қуйидагича:

    17 апрель. 09:15. Буюк Британия - Қозоғистон

    18 апрель. 09:15. Қозоғистон - Словения

    20 апрель. 12:45 Италия - Қозоғистон

    22 апрель. 16:15. Қозоғистон - Польша

    23 апрель. 12:45 Қозоғистон - Жанубий Корея.

    Эслатиб ўтамиз, бунгача Қозоғистон коптокли хоккей бўйича жаҳон чемпионатида тўртинчи ўринни эгаллаган эди.

    Фото: icehockey.kz

    Муаллиф:

    Ляззат Сейданова

    Спорт
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