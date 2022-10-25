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Шавкат Раҳмонов ва Дамир Исмағулов UFC рейтингида қайси ўринда

25 Октябрь, 19:11
Шавкат Раҳмонов ва Дамир Исмағулов UFC рейтингида қайси ўринда
25 Октябрь, 19:11

Шавкат Раҳмонов ва Дамир Исмағулов UFC рейтингида қайси ўринда

ASTANA. Kazinform – Ўтган дам олиш кунлари Абу-Дабида (БАА) бўлиб ўтган UFC 280 турниридан сўнг UFC рейтингида ўзгариш юз берди, дея хабар беради Kazinform «Спорт Шредингера» Telegram-каналига таяниб.

Қозоғистонлик жангчи Шавкат Раҳмонов ярим ўрта вазн тоифасида UFC тоифасида 10-ўринни, «қозоқ» лақаби билан танилган Дамир Исмағулов эса енгил вазн тоифасида 11-ўринни эгаллади.

Чарльз Оливейрани мағлубиятга учратиб, енгил вазн тоифасида UFC чемпионлигини қўлга киритган россиялик Ислам Махачев P4P рейтингида учинчи ўринга кўтарилган бўлса, енгил вазн тоифасидаги Шон О'Мэлли 10 поғона юқорилаб, рейтингда биринчи ўринни эгаллаб турибди.
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