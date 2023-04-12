Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Об-ҳаво маълумотлари:
Астана+2+4℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Спорт

    Шавкат Раҳмонов UFC янгиланган рейтингида ўз ўрнини аниқлади

    12 Апрель, 14:38

    ASTANA. Кazinform – UFC 9 апрелда бўлиб ўтган UFC 287 турнири якунлари бўйича ярим ўрта вазн тоифасидаги рейтингнинг янгиланган версиясини тақдим этди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Ўзгаришлар фақат рейтингнинг қуйи қисмида бўлди: Нил Мэгни ва Майкл Кьеза мос равишда 11 ва 12-ўринларни эгаллашди. Хорхе Масвидаль, Гилберт Бернсга ютқазиб қўйганидан сўнг, 13-ўринни эгаллади.

    Енгил вазн тоифасида UFC чемпиони Леон Эдвардс бўлса, кучли учликка Камару Усман, Колби Ковингтон ва Хамзат Чимаев киради. Қозоғистон вакили Шавкат Раҳмонов ҳамон олтинчи ўринда.

    Фото: prosports.kz

    Муаллиф:

    Ляззат Сейданова

    Спорт Бокс
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    Бибисара Асаубаева «Қозоғистонда хизмат кўрсатган спорт устаси» унвонига сазовор бўлди
    Гвардиола ўз жамоасини ўн марта Чемпионлар лигасининг ярим финалига олиб чиққан биринчи мураббийга айланди
    Чемпионлар лигаси: «Интер» 13 йилдан сўнг ярим финалга чиқди
    Қозоғистонлик теннисчи Босниядаги мусобақада ярим финалга чиқди
    Оммабоп
    1 Елена Рибакина Штутгартда WТА 500 турнирини ғалаба билан бошлади
    2 Бугун Қозоғистон жанубида совуқ бўлиши кутилмоқда
    3 Судандаги қуролли тўқнашувларда ҳалок бўлганлар сони 270 кишига етди
    4 Қизилўрдада турар-жой биносида чиққан ёнғин оқибатида Ўзбекистон фуқароси куйиб қолди
    5 Бир суткада Қозоғистонда 70 кишида коронавирус аниқланди