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Шавкат Раҳмонов UFC янгиланган рейтингида ўз ўрнини аниқлади

Автор:  
Ляззат Сейданова
12 Апрель, 14:38
Шавкат Раҳмонов UFC янгиланган рейтингида ўз ўрнини аниқлади

ASTANA. Кazinform – UFC 9 апрелда бўлиб ўтган UFC 287 турнири якунлари бўйича ярим ўрта вазн тоифасидаги рейтингнинг янгиланган версиясини тақдим этди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

Ўзгаришлар фақат рейтингнинг қуйи қисмида бўлди: Нил Мэгни ва Майкл Кьеза мос равишда 11 ва 12-ўринларни эгаллашди. Хорхе Масвидаль, Гилберт Бернсга ютқазиб қўйганидан сўнг, 13-ўринни эгаллади.

Енгил вазн тоифасида UFC чемпиони Леон Эдвардс бўлса, кучли учликка Камару Усман, Колби Ковингтон ва Хамзат Чимаев киради. Қозоғистон вакили Шавкат Раҳмонов ҳамон олтинчи ўринда.

Фото: prosports.kz

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