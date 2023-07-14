Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Об-ҳаво маълумотлари:
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Марказий Осиё хабарлари

    Шавкат Мирзиёев тантанали қасамёд қилди ва Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришди

    14 Июль, 13:21

    TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг Ўзбекистон Республикаси сайланган Президентининг лавозимига киришишига бағишланган қўшма мажлиси бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Kazinform UzAга таяниб хабар беради.

    Шавкат Мирзиёев тантанали қасамёд қилди ва Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришди. Унга Президентлик Олий нишони ва байроғи топширилди.

    Айни пайтда Давлат раҳбари нутқ сўзламоқда.

    Эслатиб ўтамиз, ўтган якшанбада Ўзбекистонда Президент сайлови бўлиб ўтди. Сайловда тўрт номзод, жумладан, амалдаги Президент Шавкат Мирзиёев иштирок этди. Бу Ўзбекистоннинг янги Конституцияси кучга кирганидан кейинги илк сайловдир. Президентлик муддати беш йилдан етти йилга оширилди.

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Марказий Осиё Ўзбекистон
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    Ўзбекистонга 6 ойда нечта турист келган
    Ўзбекистонда хусусий тиббиёт муассасаларида клиник ординатура бўйича мутахассислар тайёрлаш йўлга қўйилади
    Тошкентда Алмати шаҳрининг туризм салоҳияти намойиш этилди
    Ўзбекистонда II халқаро «Ёшлар туризми» қурултойи бўлиб ўтади
    Оммабоп
    1 Ёзги қор: Германиянинг Ройтлинген шаҳрида бир метрлик қор кўчкилари ҳосил бўлди
    2 Қозоғистонлик Юлия Путинцева Монреаль мастерс турнири саралаш босқичини муваффақиятли бошлади
    3 Хитой шарқида зилзила оқибатида 126 та бино вайрон бўлди, ўнлаб одамлар жароҳатланди
    4 Қозоғистонлик дзюдочи Қанат Нуркелди халқаро мусобақада кумуш медаль соҳибига айланди
    5 Испанияга яна бир жазирама тўлқини яқинлашмоқда