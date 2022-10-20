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    Ўрта вазнда дунёнинг энг кучли боксчилари рўйхатида қозоғистонлик боксчи пешқадам

    20 Октябрь, 21:46

    ASTANA. Kazinform - Нуфузли The Ring журнали ўрта вазндаги боксчилар рейтингининг янгиланган версиясини эълон қилди. Улар орасида қозоғистонлик Геннадий Головкин ва Жанибек Алимханули ҳам бор, деб хабар беради Kazinform Вoxingnews нашрига таяниб.

    WBA Super, IBF ва IBO чемпионлик камарлари соҳиби Головкин биринчи, WBC чемпиони Жермалл Чарло иккинчи ўринда. WBA камари соҳиби Алимханули рўйхатда бешинчи ўринни эгаллаган.

    Рингнинг ўрта вазндаги энг яхши 10 талиги қуйидагича:

    1. Геннадий Головкин (Қозоғистон)

    2. Жермалл Чарло (АҚШ)

    3. Деметриус Андраде (АҚШ)

    4. Хайме Мунгиа (Мексика)

    5. Жанибек Алимхоанули (Қозоғистон)

    6. Крис Юбэнк (Буюк Британия)

    7. Карлос Адамес (Доминикан Республикаси)

    8. Риота Мурата (Япония)

    9. Сергей Деревянченко (Украина)

    10. Эрисланди Лара (Куба)

    Фото: egemen.kz

    Муаллиф:

    Нұрлан Тұяқов

    Спорт Машҳурлар Геннадий Головкин Бокс
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