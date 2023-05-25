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Ролан Гаррос турнири: Тимофей Скатов саралаш баҳсларида финалга чиқди

Автор:  
Ляззат Сейданова
25 Май, 11:51
Ролан Гаррос турнири: Тимофей Скатов саралаш баҳсларида финалга чиқди Фото: sports.kz

PARIS. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи Тимофей Скатов (дунёнинг 147-ракеткаси) Франция Очиқ чемпионатининг (Ролан Гаррос) ярим финал саралаш баҳсини ўтказди, дея хабар беради Кazinform мухбири.

Финляндиялик теннисчи Отто Виртанен (дунёнинг 119-ракеткаси) билан учрашувда Скатов учта сетда умумий 4:6, 6:2, 7:5 ҳисобида зафар қучди.

Икки соату 45 дақиқа давом этган шиддатли беллашувда Тимофей 12 та брейк-пойнтдан бештасини ишлатди. Рақиб 5 та эйс, 3 та брейк (14 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

Т.Скатов саралаш босқичи финалида дунёнинг 165-ракеткаси Мелигени Родригес Алвес Фелипега қарши кортга чиқади.


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