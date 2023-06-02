Ролан Гаррос турнири: Александр Недовесов учинчи босқичга йўлланма олди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи Александр Недовесов жуфтлик баҳсларида «Ролан Гаррос» турнирининг учинчи босқичига йўлланма олди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

Қозоғистонлик теннисчи мексикалик Мигель Анхель Рейес-Варела билан бирга иккинчи даврада уругвайлик Ариэль Бехар ва чехиялик Адам Павлашек билан кортга чиқди.

Дастлабки ўйинда Қозоғистон-Мексика жуфтлиги 6:4 ҳисобида зафар қучди. Иккинчи бўлимда Уругвай-Чехия дуэти икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди - 6:1. Ҳал қилувчи учинчи сетда Недовесов ва Рейес-Варела 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди.

Деярли икки соат давом этган мусобақада Недовесов ва Рейес-Варела 2 та эйс амалга оширди ва 6 та брейк-пойнтнинг ярмидан фойдаланди. Рақиблар 4 та эйс, 2 та брейк (12 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

Қозоғистон-Мексика дуэти чорак финалга чиққан учун мусобақанинг 1-ракеткаси, нидерландлик Уэс Колхоф – британиялик Нил Скупски ёки аргентиналик Педро Качин – хитойлик Йибин Ву билан куч синашади.

Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ



