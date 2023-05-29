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Режеп Эрдоған ғалаба қозонди - Туркия Олий сайлов кенгаши

Автор:  
Ляззат Сейданова
29 Май, 08:38
Режеп Эрдоған ғалаба қозонди - Туркия Олий сайлов кенгаши Фото: aa.com.tr.

ANKARA. Kazinform – Туркияда президентлик сайловларининг иккинчи босқичида амалдаги президент Режеп Таййип Эрдоған ғалаба қозонди. Бу ҳақда Анадолу агентлиги маълум қилди, дея хабар беради Kazinform.

«99 фоиздан ортиқ бюллетенларнинг санаб чиқиш натижаларига кўра, президентлик сайловларининг иккинчи босқичида давлат раҳбари Режеп Таййип Эрдоған ғалаба қозонди», - дейилади Туркия Олий сайлов кенгаши маълумотида.

Олий сайлов кенгаши раиси Ахмет Йенернинг маълум қилишича, бюллетенларнинг 99,43 фоизи ҳисоблаб чиқилганидан кейин, Режеп Таййип Эрдоған - 52,14 фоиз, Кемаль Қиличдароғлу 47,86 фоиз овоз олган.

Эслатиб ўтамиз, 28 май, якшанба куни Туркияда президентлик сайловларининг иккинчи босқичи бўлиб ўтди. Сайлов участкалари маҳаллий вақт билан 17:00да (Астана вақти билан 20:00) ёпилган.

14 майда бўлиб ўтган сайловнинг биринчи босқичида номзодларнинг ҳеч бири 50 фоиз овоз тўплай олмади: Туркиянинг амалдаги раҳбари Режеп Таййип Эрдоған – 49,52 фоиз, Халқ демократик партияси раҳбари Кемаль Қиличдароглу – 44,88 фоиз, «Альянс АТА» блоки номзоди Синан Оган – 5,17 фоиз, «Ватан» партияси вакили Муҳаррем Индже – 0,43 фоиз овоз тўплаган.

Сайловларнинг иккинчи босқичида ғалаба қозониш учун номзодлар 50 фоиздан ортиқ овоз олишлари керак эди.


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