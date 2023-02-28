Пенсия активлари: Қозоғистонда инвестицион даромадлар ўтган йилги кўрсаткичдан ошди

ASTANА. Кazinform – Пенсия активларининг инвестицион даромадлари ўтган йилги кўрсаткичдан ошди. 2023 йилнинг январ ойида ҳисобланган пенсия активларининг инвестицион даромадлари тегишли даврга нисбатан 5,4 баробарга ошиб, 66,4 миллиард тенгега етди. Бу ҳақда Ягона жамғариб бориладиган пенсия фонди матбуот хизмати маълум қилди, дея хабар беради Кazinform.
2023 йил 1 февраль ҳолатига кўра, Қозоғистон Республикаси Миллий банки ва инвестицион портфел бошқарувчилари (ИПБ) юрисдикцияси остидаги портфелнинг 12 ойлик инвестиция рентабеллиги қуйидагича эди: Қозоғистон Республикаси Миллий банки – 6,93%, «Halyk Global Markets» АЖ – 6,89%, «Jusan Invest» АЖ – 6,44%, «BCC Invest» АЖ – 4,93%, «Cентрас Сеcьюритиз» АЖ – 4,67%.
Шу муносабат билан тўпланган сармоявий даромад маълум вақт давомида инфляциядан сезиларли даражада ошиб кетиши айтилмоқда.
Ҳар бир омонатчи ўзининг инвестицион даромадини enpf.kz сайти ёки мобил иловасидаги «шахсий кабинет»ида кўриши мумкин.
Жамғарманинг пенсия активларини инвестициявий бошқариш тўғрисидаги маълумотлар Жамғарманинг расмий веб-сайтида (www.enpf.kz) «Кўрсаткичлар/инвеститсия фаолияти» бўлимида эълон қилинган.